К такому выводу пришли ученые из Национального института рака (США). Они проанализировали состояние здоровья 1 728 человек в возрасте от 22 до 100 лет.

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359 из которых сообщили, что имели онкопатологию, находящуюся в состоянии ремиссии.

Результаты исследования

Выяснилось, что все люди, пережившие рак, имели в 1,42 раза большую склонность к ускоренному старению, чем другие участники.

Зато у людей в возрасте от 65 лет риск быстрее состариться был выше в в 1,61 раза. Кроме этого, они имели более низкие показатели физической работоспособности.

Результаты нашего исследования – дополнительное доказательство того, что рак и его лечение могут иметь неблагоприятные эффекты на процессы, связанные со старением, подвергая выживших риску ускоренного старения,

– рассказала старший автор исследования Лиза Галликкио.

Старость – не только о внешнем виде: почему эти знания важны

Это исследование важно для понимания, какие категории людей подвергаются ускоренному ухудшению физического состояния. Благодаря новым знаниям эксперты смогут разработать меры, которые предотвращают, смягчают или вообще поворачивают назад неблагоприятные последствия онкопатологии и ее лечения, связанные со старением организма.