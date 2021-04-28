Как происходило исследование

В эксперименте приняли участие 500 человек, которым показывали картины, эскизы и другие арт-объекты. Часть добровольцев должна была их фотографировать, другая – просто рассматривать.

Также на тему: Нашли способ отключить чувство голода

После этого участники исследования прошли пять тестов на память. Им нужно было вспомнить то, что они видели.

Эксперты проверяли участников на перцептуальный и концептуальный типы категоризации объектов в мозге человека. Первый тип подразумевает анализ конкретных деталей и определение сходства объектов. Второй основан на понятиях и смыслах, а также помогает запоминать объекты в соответствии с их типами и свойствами.

Фотография мешает запоминать

Добровольцы, которые фотографировали произведения искусства, проходили оба вида тестов с более низким результатом. Исследователи пришли к выводу, что сфотографированные объекты запоминаются хуже по сравнению с просто рассмотренными. Тесты проводились через 20 минут и 48 часов после эксперимента.

Результаты могут быть связаны с тем, что люди рассчитывают в любой момент освежить память с помощью снимков. Скроллинг ленты с фотографиями действительно вызывает воспоминания и приятную ностальгию.