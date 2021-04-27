Как происходило исследование

Чтобы безопасно завершить сезон 2019/2020 во время пандемии, НБА создала специальный закрытый кампус в Орландо, где игроки находились под наблюдением специалистов, ежедневно сдавали тесты и соблюдали все меры предосторожности. К новому исследованию включены данные о 3 648 спортсменах, проживающих на территории кампуса.

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Если у кого-то из игроков оказывалась инфекция, его немедленно помещали в изоляцию. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) рекомендуют выдерживать карантин в течение 10 дней при отсутствии симптомов заболевания. Однако у 36 человек (1%) результат ПЦР-теста был положительным даже после изоляции, при том что все они переносили инфекцию бессимптомно. Один спортсмен выделял SARS-Cov-2 более 100 дней.

После самоизоляции люди не передают коронавирус

Врачи тщательно наблюдали за этими игроками и подтвердили, что ни один из них не передал инфекцию другим спортсменам после выхода из карантина, хотя они постоянно контактировали с другими баскетболистами, в том числе без масок.

Таким образом, наши результаты подтверждают наблюдения, что бессимптомные носители, которые прошли карантин, но имеют устойчивые положительные результаты ПЦР-теста с высокими значениями, не заразны,

– отметили ученые.

Другие исследования это подтверждают

Источник: The Lancet

В ноябре прошлого года вышел большой обзор 98 исследований, который показал, что средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составляет 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях, 14,6 дня – в нижних дыхательных путях, в фекалиях – 17,2 дня.

В одном случае вирус выделялся в течение 83 дней. Однако ни в одном из исследований не было выявлено живые вирусы в тканях или выделениях через 9 суток после появления симптомов. Таким образом, пик вирусной нагрузки приходится на первую неделю заболевания.