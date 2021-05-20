Почему важно говорить о психических заболеваниях

В Украине более 8 миллионов человек нуждаются в помощи в сфере психического здоровья ежегодно. Из них большинство (6,4 миллиона) не получают необходимую помощь чаще всего из-за стигмы и низкой осведомленности об области психического здоровья в целом.

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Международная практика показывает, что личные истории людей, имеющих опыт жизни с психическими расстройствами – один из самых мощных способов противодействия стигме. Обмен реальным опытом в своих сообществах и общинах поможет изменить отношение людей к психическому здоровью и психическим расстройствам и привлечь их к созданию дружественной среды для всех.

Когда мне поставили диагноз "биполярное аффективное расстройство", я не почувствовала себя не такой, как другие. Благодаря поддержке близких, специалистов и медикаментов, я понимала, что могу жить нормальной полноценной жизнью. А мой диагноз – это не приговор, а возможность помочь другим, кто сейчас находится на этом же пути. Да, психическое расстройство – это болезнь, но при правильном подходе и восприятии с ним можно жить качественно и полноценно,

– Настя Клименко, Амбассадор психического здоровья, психоактивистка.

Как присоединиться к программе

Амбассадором психического здоровья может стать человек, имеющий опыт жизни с психическим расстройством, или же их близкие и родные, которые прошли вместе с ними этот путь. Присоединиться к программе можно, заполнив короткую форму на сайте. Каждый Амбассадор может выбирать, что он хочет делать, и как именно присоединится к проекту: принять участие в съемках видео или публичном мероприятии, рассказать свою историю в соцсетях или на сайте MH4U.



Программа Послов психического здоровья / Фото: MH4Ukraine

"Программа Послов очень важна, ведь помогает нормализовать разговоры о психическом здоровье и повысить осведомленность людей. Средний возраст диагностики депрессии в Украине – 26 лет. Именно тогда молодежь начинает строить карьеру, задумываться над созданием семьи, и клинический диагноз в этот период очень сильно влияет на жизнь людей с психическими расстройствами. Если же получить необходимую профессиональную помощь на ранних стадиях, когда симптомы заболевания легче – это позволяет предотвратить развитие расстройства и избежать тяжелых последствий в жизни человека позже", – Гайко Кенигштайн, лидер проекта "Психическое здоровье для Украины".

После подтверждения участия и прохождения учебного тренинга, Послы будут готовы начать свою деятельность. В рамках программы каждый участник получит информационные материалы, советы экспертов по коммуникации и психического здоровья, а также присоединиться к сообществу Послов, где можно получить поддержку единомышленников. Цель MH4U – не только говорить о психических расстройствах, но и создать сеть Послов по всей Украине, которые будут опорой друг для друга в продвижении идей программы.

В своей жизни я дважды переживал опыт психического расстройства. Впервые, когда вернулся с войны, и еще раз – когда начал предпринимательское дело. Когда мне удалось взять под контроль расстройство во второй раз, я решил поделиться этим публично, взяв пример с одной моей знакомой. Говорить о психическом здоровье и о своем опыте очень важно, ведь это может помочь другим людям, которые переживают похожие проблемы, и изменить их жизнь к лучшему,

– Роман Набожняк, соучредитель Veterano Brownie, ветеран российско-украинской войны.

Больше информации читайте на сайте https://www.mh4u.in.ua/ и в Фейсбук www.facebook.com/MH4Ukraine/