В частности, у людей с биполярным расстройством и шизофренией. По их мнению, такие люди входят в группу риска и нуждаются в первоочередной вакцинации.

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Смертность среди пациентов с ментальными проблемами

Так, ученые выяснили, что пациенты, страдающие легкой и средней формой ментальных расстройств – депрессией и тревожными расстройствами – в 1,8 раза чаще умирают от коронавируса в отличие от здоровых людей.

Смертность среди пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство личности, наблюдается в 2,3 раза чаще.

Справка. По данным Ассоциации тревоги и депрессии, в тревожные расстройства страдают примерно 40 миллионов взрослых людей в США, или 18% населения.

Это связано с работой иммунной системы, которая у людей с расстройствами способна защитить организм от вирусной инфекции. Так, исследователи пришли к выводу, что люди с психическими расстройствами должны быть в приоритете относительно вакцинации, так как входят в группу риска.

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Другие болезни и коронавирус

Ученые продолжают искать ответ на вопрос, как коронавирус пересекается с болезнями, вызванными ментальными нарушениями. Известно также, что взрослые с психическими заболеваниями часто страдают от диабета, гипертонии, болезни почек и злоупотребления наркотиками – многие из них также являются факторами риска коронавируса.

Рискуют заболеть тяжелой формой COVID-19 и люди с деменцией и другими неврологическими состояниями