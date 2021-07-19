Как происходило исследование

В новом исследовании впервые проанализировали показатели госпитализации и смертности жителей Англии, которые включены в реестр пациентов с проблемами обучения, в том числе людей с синдромом Дауна и детским церебральным параличом.

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Ученые проанализировали более 17 миллионов медицинских карт. Из 90,3 тысячи взрослых людей, включенных в реестр, 538 человек были госпитализированы с COVID-19, 222 пациента умерли.

Риски для пациентов с проблемами обучения

После корректировки данных с учетом пола, возраста и этнической принадлежности, ученые обнаружили, что в среднем риск госпитализации у людей с нарушениями способности к обучению был в 5,3 раза выше по сравнению с пациентами, у которых нет таких заболеваний.

Вероятность смерти – в 8,2 раза и выше.

Особенно шокировали ученых показатели смертности среди людей с синдромом Дауна: вероятность умереть от COVID-19 у них в 36 раз превышает риски людей без этого диагноза.

Почему существует повышенный риск

Ученым пока не удалось определить точные причины этого явления, но предположили, что ключевыми факторами может быть низкий уровень медицинского обслуживания таких людей. Кроме того, многие из этих пациентов проживают в закрытых интернатах, где очень высок риск заражения. Нарушения иммунной системы и сердечные заболевания также способствуют осложнениям при COVID-19. Именно поэтому люди с нарушениями способности к обучению должны иметь приоритетное право на вакцинацию.