Заметим, что нормой для человека считается способность воспринимать звуки в частотном диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц. Звуки, частота которых выше 20 тысяч Гц, называются ультразвуками, ниже 20 Гц – инфразвуками.

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Взамен ученые разработали новую аудиотехнику, которая позволяет людям также слышать ультразвуковые источники, генерирующие звук на частотах выше 20 тысяч Гц. Результаты были опубликованы в научных отчетах 2 июня 2021 года.

По словам разработчиков, это устройство может подарить людям "необычайыный слух",

В нашем исследовании мы использовали летучих мышей в их естественной среде обитания как источник ультразвукового звука. Благодаря нашей новой технике мы теперь можем слышать направления прихода звуков летучих мышей, а это значит, что мы можем отслеживать летучих мышей в полете и слышать, где они находятся... Мы даем себе тончайший слух,

– сказал профессор Вилле Пулки из Университета Аалто.

Разработка может быть полезна, например, при утечках в газовых трубах под давлением. Ученые объяснили, что незначительные утечки труб чаще всего сопровождаются сильным ультразвуковым звуком, который не может быть услышан обычным слухом.

"В науке и искусстве людей всегда интересовало, как они могут улучшить свои органы чувств. Поиск источников ультразвукового звука также полезен во многих практических ситуациях, таких как обнаружение утечек в газовых трубах, находящихся под давлением. Незначительные утечки труб часто дают сильные ультразвуковые выбросы, что не определяется нормальным слухом. Устройство позволяет быстро выявить источник звука", – добавил профессор.

По его словам, иногда поврежденное электрооборудование также излучает ультразвук, и устройство можно использовать для быстрого поиска неисправного оборудования.

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