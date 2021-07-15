Поведенческий иммунитет

Много инфекционных болезней проявляются яркими внешними признаками, например, характерной сыпью. Однако при многих инфекциях человек может быть заразным до появления симптомов.

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У животных и людей есть способность выявлять инфицированных по внешнему виду и затем избегать контакта с ними. Ее часто называют поведенческой иммунной системой. Есть некоторые доказательства того, что люди могут определять болезни других людей по запаху, характеру движений и по лицу.

Авторы исследования решили проверить, насколько реально выявить инфицированного человека, просто посмотрев на его лицо, а также узнать, могут ли люди узнавать больных других рас и национальностей.

Как происходило исследование

В исследовании участвовали 169 добровольцев из Швеции, а также из замкнутых сообществ охотников и собирателей Таиланда, Малайзии и Мексики. Каждому из них, включая респондентов из Швеции, показали фото других шведов, которые за два часа до фотографирования получили инъекцию кишечной палочки или плацебо.

Иммунная система людей, которых заразили кишечной палочкой, через два часа после инъекции бактерии лишь начинала реагировать на инфекцию.

Как люди распознают инфицированных

Ученые ожидали, что лучше всего справятся с задачей жители Швеции, однако большое количество представителей каждой этнической группы эксперимента были способны определить, на каких фотографиях заражены люди.

От национальности успешность опознания болезни практически не зависела.

Почти все участники смогли сказать, есть ли инфекция у 13 из 16 человек на фотографиях.

Лицо зараженных людей узнавали по бледным губам и небольшим, опущенным уголков рта, а также по ресницам, покраснение глаз, менее гладкой и однородной коже. Кроме того, зараженные люди выглядели более уставшими.