Люди с ВИЧ не могут иметь детей и покрываются пятнами: опровергаем эти и другие выдумки

Существует много мифов вокруг ВИЧ и СПИДа. Например, ВИЧ передается через воздух, поцелуи и рукопожатия. На самом деле это не так.

Люди с ВИЧ могут иметь детей и жить нормальной жизнью. Журналисты 24 канала поговорили с Жанеттой Матвейко – ВИЧ-позитивной женщиной – и собрали самые распространенные утверждения.

Читать полностью О жизни на грани смерти, популярных мифах и дискриминации: интервью с женщиной, больной СПИДом

Миф 1. ВИЧ передается через воздух и поцелуи

На самом деле нет. ВИЧ передается от матери к ребенку, через секс и кровь.

Эта болезнь не может передаваться даже в таких случаях:

при совместном пользовании бытовыми вещами, посудой, работе в одном помещении;

в бане и сауне;

во время поцелуев;

объятиях и рукопожатии;

при чихании и кашле;

через поручни, дверные ручки, столы, стулья;

при укусах комаров или других насекомых.

Миф 2. ВИЧ – это то же самое, что СПИД

Нет. СПИД, или Синдром приобретенного иммунодефицита – совокупное название поражений, происходящих на III – IV клинических стадиях инфекции, которую вызывает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

"У меня было такое, знаете ли, непонимание, когда мне поставили СПИД IV стадии. Я еще говорю врачу: "почему вы мне ВИЧ не пишете?". Он говорит: "Потому, что у вас уже не ВИЧ". Это определяет врач, когда у тебя вирусная нагрузка или состояние здоровья у тебя ухудшается и влечет за собой сопутствующие болезни", – поделилась Жанетта.

Миф 3. Все ВИЧ-положительные люди покрываются пятнами по всему телу

Нет. Никто ничем не покрывается. Потому, что ВИЧ – это не покрытие. Это вирус. Это, во-первых, сопутствующая болезнь, это инфекционная болезнь.

Не покрываемся мы пятнами,

– подчеркнула она.

Миф 4. Людям с ВИЧ-положительным статусом нельзя заниматься сексом

"Опровергаю. Сексом ВИЧ-положительным надо заниматься вдвое больше!", – коротко резюмировала Матвейко.

Миф 5. ВИЧ болеют только наркоманы или представители ЛГБТ-сообщества

Нет. К сожалению, ВИЧ болеют все. Потому, что ВИЧ не выбирает. А то, что болеют только наркоманы или гомосексуалы, я опровергаю.

Миф 6. ВИЧ-положительные люди не могут иметь детей

Неправда. ВИЧ-позитивные люди рожают здоровых детей. Когда папа или мама принимают АРТ-терапию, ребенок рождается и стоит на учете в инфекционном контроле 28 дней. Ему или ей дают АРТ-терапию для профилактики. Этого ребенка потом снимают с учета. Он вполне здоров и имеет право на жизнь.

Миф 7. ВИЧ, как и любой вирус, можно обнаружить по симптомам

ВИЧ – бессимптомен, поэтому его так трудно проследить. Это может выявить тест. Не нужно ждать, пока проявятся симптомы. Рекомендуется делать тест и сдавать анализы раз в год каждому.

Миф 8. Экспресс-тест – является гарантией того, что человек не ВИЧ-инфицирован

Неправда. Потому, что может быть "окно". Вирус может не сразу показываться. Даже, если сделали тест и он отрицательный, через несколько месяцев он может быть положительным.

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Миф 9. Люди с ВИЧ не могут жить нормальной жизнью и неизбежно умирают

Умирать мы будем все даже без ВИЧ, но долгую жизнь можно прожить с положительным статусом.

"Я на личном примере, скажу вам: я уже пью АРТ-терапию 12 лет. Сегодня я себя чувствую очень хорошо. Я вакцинировалась против коронавируса и у меня, наверное, еще хватит здоровья, жить долго и счастливо", – сказала Жанетта.

ВИЧ-позитивная женщина развенчивает мифы о болезни: смотрите видео

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