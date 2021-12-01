Новое исследование последствий коронавируса

В новом исследовании ученые сосредоточились на оценке риска смертности в течение года после перенесенного COVID-19 с тяжелым течением. Они проанализировали медкарты 13,6 тысячи пациентов, получивших положительный ПЦР-тест год назад.

Также на тему: Коронавирус вызывает смертельно опасные изменения в мозге

Из них 178 госпитализировали с тяжелыми симптомами, 246 пациентов перенесли COVID-19 в легкой или умеренной форме. У остальных участников исследования ПЦР-тест не подтвердил коронавирус.

Тяжелая форма коронавируса опасна даже после выздоровления

Анализ данных показал, что у пациентов, которые пережили тяжелую форму коронавируса, вероятность умереть от разных причин была более чем вдвое выше по сравнению с людьми, у которых не было COVID-19 или они легко перенесли инфекцию. Эта тенденция была особенно заметной среди пациентов до 65 лет, отметили ученые.

Большинство этих смертей (80%) были связаны с осложнениями коронавируса. По мнению авторов исследования, это свидетельствует, что такие люди стали очень уязвимыми из-за общего ухудшения здоровья, как физического, так и психического.

Надеяться на успешное лечение в случае заражения – это не выход. Мы рекомендуем на этом этапе пандемии использовать профилактические меры, такие как вакцинация, для предотвращения случаев тяжелого течения COVID-19,

– отметили ученые.

Ранее эта группа ученых опубликовала результаты исследования о риске госпитализации после тяжелого COVID-19 с участием 10,6 тысячи пациентов. Оказалось, что тяжелые пациенты более чем вдвое чаще попадали в больницу по разным причинам по сравнению с тем, кто перенес инфекцию без осложнений.

Чаще всего таким людям требовалась госпитализация из-за дыхательной и сердечной недостаточности, нарушения свертываемости крови (тромбообразования), инфаркта и инсульта.