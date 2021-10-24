Люди сбиваются с толку: новые данные о том, как коронавирус влияет на память

Коронавирус способен негативно влиять на память даже через несколько месяцев после выздоровления. Также у многих людей начинаются проблемы с многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой.

Ученые из США доказали, что коронавирус вызывает когнитивные расстройства даже спустя месяцы после болезни. Они протестировали около тысячи пациентов с инфекцией.

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Проблемы с памятью у COVID-больных

Исследователи из Медицинской школы Икана выяснили, что примерно 24% людей, которые выздоровели от COVID-19, продолжают испытывать когнитивные трудности. Они продолжаются даже через 7 месяцев после выздоровления. В частности, имеют проблемы с:

памятью;

многозадачностью;

скоростью обработки информации;

фокусировкой.

Они провели тесты в 740 пациентов, которые лечились по системе Mount Sinai в Нью-Йорке с первых дней пандемии.

Мы наблюдаем долговременные когнитивные нарушения в различных возрастных группах,

– сказала автор исследования Жаклин Беккер.

Она отметила, что результаты исследования показали относительно высокий уровень когнитивных нарушений даже спустя более полугода после болезни.

Проблемы с сохранением воспоминаний

Согласно новому исследованию, наиболее распространенным когнитивным дефицитом была проблема с сохранением новых впечатлений и воспроизведением старых. Этим страдает почти каждый четвертый пациент после коронавируса.

Среди других проблем были:

недостаточная скорость обработки информации;

исполнительные функции, в частности способность инициировать, планировать, организовывать и выносить суждения.

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У кого чаще это наблюдается

При этом, проблемы могут возникать не только у пожилых, но и молодых людей. Также от проблем с памятью не защищает и легкая форма болезни.

Профессор психиатрии и директор клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, доктор Хелен Лаврецки говорит, что некоторые пациенты не могут ухаживать за собой после выписки из больницы.

"Они не могут функционировать, не могут думать, их память нарушена, они сбиваются с толку. Когда они едут куда-то, говорят, что не знают, как они туда попали", – отметила доктор.

Ученые рекомендуют делать скрининг на психические нарушения после заражения коронавирусом как стандарт лечения, независимо от возраста пациента.