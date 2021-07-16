На людях протестировали вакцину от менингита в виде капель

Ученые протестировали вакцину от менингита в виде капель на людях. Исследования показали, что препарат вызывает сильный иммунный ответ против бактерий, которые вызывают менингококковый менингит.

Опасность менингита заключается в том, что бактериальная форма болезни может привести к смерти уже через несколько часов после появления симптомов. Эта опасная болезнь может возникнуть у людей любого возраста, но чаще всего она поражает новорожденных, детей и пожилых.

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Ученые из Саутгемптонского университета решили разработать вакцину от менингита в виде капель, чтобы сделать иммунизацию проще и доступнее.

Команда ученых работала с бактериями Neisseria lactamica, которые живут в носу. Они обладают способностью блокировать активность своего ближайшего "родственника" – возбудителя менингита Neisseria meningitidis. Ученые стремились усилить это свойство N. lactamica и модифицировали бактерии путем добавления копии гена поверхностного белка N. meningitidis.

Первое исследование прошло более чем удачно: результаты

Капли вызвали мощный и долгосрочный иммунный ответ у 60% добровольцев,

Иммунитет выявляли и в виде антител, и в клеточной памяти,

Защитные бактерии хранились в дыхательных путях как минимум 28 дней, а у 86% испытуемых определялись и через 90 дней наблюдений.

Эту технологию можно адаптировать не только к борьбе с менингитом

Теоретически, мы можем экспрессировать любой антиген в наших бактериях, поэтому есть возможность адаптировать технологию для борьбы с множеством других инфекций, проникающих через верхние дыхательные пути,

– заявил один из авторов работы Джей Лэйвер.

Он также добавил, что в будущем этот метод можно адаптировать для производства и доставки терапевтических молекул, добавил он.