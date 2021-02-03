Нет никаких доказательств того, что домашние животные участвуют в распространении коронавируса и могут заразить человека. Однако они могут заразиться сами и возможно даже пострадать от инфекции.

Источник: CNN

Коронавирус у животных

Сегодня известно о 187 случаях заражения животных коронавирусом в 22 странах, из них – 93 кошки и 19 собак. Были также зафиксированы случаи инфицирования тигров, львов и горилл в зоопарках. В эту выборку не вошли заражения норок, поскольку это единственные животные, способные заражать не только друг друга, но и передавать инфекцию человеку.

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Специалисты CDC оценивают риски для жизни и здоровья домашних любимцев в случае заражения как достаточно низкие – большинство животных переносят SARS-Cov-2 бессимптомно, но в редких случаях у них проявляются такие признаки заболевания, как лихорадка, вялость, диарея, кашель и чихание. Однако вероятность тяжелых последствий исключать нельзя.

Как не заразить животное COVID-19

Ученые рекомендуют людям с положительным COVID-статусом оберегать своих питомцев от инфицирования, так же как и членов семьи:

максимально изолироваться от них;

не обнимать;

не целовать;

не брать в постель;

лучше, чтобы за животными ухаживали здоровые члены семьи;

если это невозможно, нужно надевать маску при любых контактах с питомцами.

Что нельзя делать

Специалисты CDC предупредили, что на животных можно не надевать маски и пытаться их дезинфицировать химическими средствами, это может причинить вред. В случае появления симптомов коронавируса у животного лучше проконсультироваться с ветеринаром и не давать лекарства на свое усмотрение. Ни один препарат не был одобрен для лечения COVID-19 у животных.