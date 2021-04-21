Американские ученые исследовали две вакцины против коронавируса, предназначенные для двукратного введения в организм пациента. Они установили, что тем, кто ранее переболел COVID-19 в легкой форме, будет недостаточно лишь одной инъекции.

Исследователи из Северо-Западного университета США заявляют, что новое исследование показало, что одна доза двухсуточных вакцин COVID-19 не обеспечивает достаточной защиты от вируса у лиц, которые ранее имели легкие или бессимптомные случаи заболевания, то есть этим людям все еще рекомендуется принимать обе дозы вакцины.

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Как происходило исследование

В ходе исследования изучили, могут ли люди, у которых были предыдущие легкие или бессимптомные случаи коронавируса, достичь высокого уровня иммунитета только после одной дозы вакцины Pfizer или Moderna.

В исследовании приняли участие около 10 000 человек. Ученые использовали два разных типа антител, один из которых свидетельствовал о тяжести коронавируса, чтобы помочь выявить тех, кто имел бессимптомное течение, а другой – измерял уровень иммунитета против вируса.

Иммунитет после вакцинации и после болезни

Исследование показало:

Легкие или бессимптомные случаи COVID "генерируют более низкий уровень иммунитета", чем тот, что возникает после обеих доз вакцины против коронавируса.

А лица, которые пережили тяжелые случаи коронавируса, в том числе те, что нуждались в госпитализации, вызвали сильный иммунный ответ даже после одной дозы.

Исследователи утверждают, что получение обеих доз вакцины против COVID – лучший способ обеспечить защиту от вируса и его осложнений.