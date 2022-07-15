К таким выводам пришли ученые из Университета Питтсбурга в ходе серии экспериментов с участием 5,9 тысячи человек. Исследователи обнаружили, что люди в целом недооценивают ценность связи с кем-то из круга общения, с кем они давно не контактировали.

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Люди ценят сообщения, больше, чем мы этого ожидаем

Эксперты говорят, что результаты не обязательно неожиданны: в конце концов, приятно знать, что кто-то думает о вас. Но исследовательница Пегги Лю отметила, что интересно то, что пишущий человек часто недооценивает влияние, которое это может оказать.

Мы знаем, что социальные связи улучшают наше состояние, так почему бы нам не делать это чаще? Оправданий может быть много, в том числе напряженный график. Но одна из причин может заключаться в том, что мы недооцениваем, насколько это будет важно для другого человека.

– объяснила исследовательница.

Исследование выявило, что сообщения или электронное письмо могут быть наиболее ценными, когда они являются настоящим сюрпризом, например, когда поступили от друзей, с которыми давно не общались.

Поэтому ученые рекомендуют: если в ваших мыслях всплывает друг или знакомый, почему бы ему не написать.

Как происходило исследование

Ученые провели 13 экспериментов с участием взрослых американцев всех возрастов. В большинстве случаев исследователи просили участников вспомнить кого-то, с кем они дружили, но давно не контактировали, написать им. Это означало отправить короткое сообщение или письмо и маленький подарок, как пакет печенья или кофе.

Отправители оценивали, в какой степени они ожидали, что жест будет оценен, и исследователи связались с получателями, чтобы узнать, насколько это было приятно.