Боль в спине, в зависимости от локации и тяжести, может указывать на заболевание почек. Специалисты рассказали, какие особенности дискомфорта и боли в пояснице должны стать поводом для обязательного обращения к врачу.

Боль в пояснице обычно утихает в течение четырех-шести недель, но некоторые люди страдают от него месяцами, пишет Express.

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Чаще всего боль исчезает со временем и не является серьезной для больного. Однако иногда дискомфорт в пояснице может свидетельствовать о повреждении или заболевании почек.

Причины боли в спине

Боль в спине чаще всего возникает в результате травмы, например, растяжения мышц из-за резких движений или неправильного подъема тяжестей.

Боль в пояснице также может быть следствием некоторых заболеваний, таких как:

рак спинного мозга;

разрыв или грыжа диска;

артрит;

инфекции позвоночника.

Как понять, что болят почки

Из-за расположения почек, что размещаются ближе к пояснице, многие люди не понимают, что боль, которую они испытывают в этой области, связана с нарушениями работы этого органа. Симптомы, локация и тяжесть неприятных ощущений – помогут выяснить причину боли.

Важные факторы, на которые следует обратить внимание – накопление жидкости в организме. Это может вызвать отек лодыжек, тошноту, слабость, плохой сон и одышку.

Также симптомы боли в почках:

тупая, постоянная боль;

боль под грудной клеткой или в животе;

боль в боку, обычно болит только одна сторона;

резкая или сильная боль, которая может возникать волнами;

боль, которая может распространиться на область паха.

Боль в почках имеет много возможных причин, и некоторые могут быть серьезными, если вы ее заметили, обратитесь к врачу.