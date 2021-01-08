Локализация и тяжесть боли в спине может свидетельствовать о болезни почек
Боль в спине, в зависимости от локации и тяжести, может указывать на заболевание почек. Специалисты рассказали, какие особенности дискомфорта и боли в пояснице должны стать поводом для обязательного обращения к врачу.
Боль в пояснице обычно утихает в течение четырех-шести недель, но некоторые люди страдают от него месяцами, пишет Express.
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Чаще всего боль исчезает со временем и не является серьезной для больного. Однако иногда дискомфорт в пояснице может свидетельствовать о повреждении или заболевании почек.
Причины боли в спине
Боль в спине чаще всего возникает в результате травмы, например, растяжения мышц из-за резких движений или неправильного подъема тяжестей.
Боль в пояснице также может быть следствием некоторых заболеваний, таких как:
- рак спинного мозга;
- разрыв или грыжа диска;
- артрит;
- инфекции позвоночника.
Как понять, что болят почки
Из-за расположения почек, что размещаются ближе к пояснице, многие люди не понимают, что боль, которую они испытывают в этой области, связана с нарушениями работы этого органа. Симптомы, локация и тяжесть неприятных ощущений – помогут выяснить причину боли.
Важные факторы, на которые следует обратить внимание – накопление жидкости в организме. Это может вызвать отек лодыжек, тошноту, слабость, плохой сон и одышку.
Также симптомы боли в почках:
- тупая, постоянная боль;
- боль под грудной клеткой или в животе;
- боль в боку, обычно болит только одна сторона;
- резкая или сильная боль, которая может возникать волнами;
- боль, которая может распространиться на область паха.
Боль в почках имеет много возможных причин, и некоторые могут быть серьезными, если вы ее заметили, обратитесь к врачу.
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