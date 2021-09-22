О возможном новом эпицентре заражения СOVID-19 заявил Госкомитет здравоохранения КНР.

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По состоянию на 22 сентября в провинции зарегистрировали 6 завезенных и 8 местных подтвержденных случаев. Комиссия здравоохранения провинции напомнила, что в Хэйлунцзяне произошла локальная эпидемия, и сейчас есть 2 зоны так называемого среднего риска.

Известно, что местные власти на неделю закрыли ряд заведений:

детские сады и средние школы;

кинотеатры;

спортивные залы.

Также начали кампанию массового тестирования населения, чтобы избежать распространения инфекции. Сейчас жителям рекомендуют избегать поездок на общественном транспорте и без надобности не выходить из дома.

Ряд районов Харбина тоже объявили зоной "среднего риска заражения".

Коронавирус в Китае

Источник: Worldometer