Локальная эпидемия: в Китае обнаружили новый очаг коронавируса
Источник:Sina
В Китае обнаружили новый возможный эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны. Им может стать китайская провинция Хэйлунцзян, город Харбин.
О возможном новом эпицентре заражения СOVID-19 заявил Госкомитет здравоохранения КНР.
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По состоянию на 22 сентября в провинции зарегистрировали 6 завезенных и 8 местных подтвержденных случаев. Комиссия здравоохранения провинции напомнила, что в Хэйлунцзяне произошла локальная эпидемия, и сейчас есть 2 зоны так называемого среднего риска.
Известно, что местные власти на неделю закрыли ряд заведений:
- детские сады и средние школы;
- кинотеатры;
- спортивные залы.
Также начали кампанию массового тестирования населения, чтобы избежать распространения инфекции. Сейчас жителям рекомендуют избегать поездок на общественном транспорте и без надобности не выходить из дома.
Ряд районов Харбина тоже объявили зоной "среднего риска заражения".
Коронавирус в Китае
Источник: Worldometer
- С начала пандемии в Китае зафиксировали 95 851 случай СOVID-19. Такие данные по состоянию на 22 сентября.
- От связанных с коронавирусом заболеваний умерли 4 636 человек.
- Побороли недуг – 90 231 человек.