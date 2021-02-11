Правительство Германии решило продлить локдаун до 7 марта 2021 года. Несмотря на то, что основные ограничения остаются в силе, предусмотрены определенные послабления.

Локдаун в Германии

Соответствующее решение канцлер Германии Ангела Меркель одобрила вместе с главами правительств федеральных земель 10 февраля.

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Так, в Германии сохраняется ограничение по частным контактам, а также обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. От необязательных частных поездок и визитов рекомендуют воздержаться.

Правительства федеральных земель будут самостоятельно решать, возобновлять ли обучение в школах. Участники совещания отмечали приоритетность этого вопроса. Отдельные земли заявили о намерении постепенного возобновления обучения в школах еще в феврале,

– говорится в сообщении.

Какие послабления карантина будут в Германии

►С 1 марта парикмахерским разрешат возобновить работу, при условии предварительной записи клиентов и использования масок.

►Далее послабления будут после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тысяч населения за 7 дней и ниже. Сейчас этот показатель в Германии составляет 68 случаев.

Заметим, ранее Меркель говорила, что понимает усталость населения от ограничений, однако просит людей еще потерпеть. Все для того, чтобы избежать новых локдаунов.

Обратите внимание! Согласно данным Worldometers, по состоянию на 10 февраля коронавирусом в Германии заразились 2 311 297 человек. Из них 63 979 зараженных умерли, а 2 087 600 – выздоровели. Сейчас продолжают болеть еще почти 200 тысяч человек.