Локдаун в Германии продлили до 7 марта: будут определенные послабления
Правительство Германии решило продлить локдаун до 7 марта 2021 года. Несмотря на то, что основные ограничения остаются в силе, предусмотрены определенные послабления.
Источник:Deutsche Welle
Локдаун в Германии
Соответствующее решение канцлер Германии Ангела Меркель одобрила вместе с главами правительств федеральных земель 10 февраля.
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Так, в Германии сохраняется ограничение по частным контактам, а также обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. От необязательных частных поездок и визитов рекомендуют воздержаться.
Правительства федеральных земель будут самостоятельно решать, возобновлять ли обучение в школах. Участники совещания отмечали приоритетность этого вопроса. Отдельные земли заявили о намерении постепенного возобновления обучения в школах еще в феврале,
– говорится в сообщении.
Какие послабления карантина будут в Германии
►С 1 марта парикмахерским разрешат возобновить работу, при условии предварительной записи клиентов и использования масок.
►Далее послабления будут после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тысяч населения за 7 дней и ниже. Сейчас этот показатель в Германии составляет 68 случаев.
Заметим, ранее Меркель говорила, что понимает усталость населения от ограничений, однако просит людей еще потерпеть. Все для того, чтобы избежать новых локдаунов.
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