Власти Германии продлевают локдаун еще на 3 недели до конца марта. Впрочем, некоторые ограничения таки смягчат.

В частности, позволят некоторым магазинам и другим компаниям вновь открыться в районах с относительно низким уровнем заражения. О таком решении сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Совещание по этому поводу с премьерами 16 федеральных земель длилось аж 9 часов.

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Шаги выхода из локдауна

В целом выход страны из карантина предусматривает 5 последовательных шагов:

первый пункт плана уже фактически реализован 1 марта – открылись школы и парикмахерские; на втором этапе – с 8 марта – планируют открыть книжные магазины, магазины цветов и садовые центры. на третьем – магазины розничной торговли, музеи и зоопарки. Есть условия – 1 человек на 10 квадратных метров. следующий шаг предполагает, что федеральные земли могут открыть театры, концертные залы и кинотеатры. Также ограничат посещаемость. Это произойдет примерно 22 марта. Тогда же смогут открыться веранды ресторанов, при этом место надо резервировать заранее, а еще пройти электронную регистрацию. Так планируют отслеживать возможные контакты заражения. последний шаг – разрешение проведения спортивных мероприятий в помещениях и собраний с участием до 50 человек. Это произойдет не раньше 5 апреля.

Это должны быть шаги к открытию, но в то же время шаги, которые не тянут нас назад. В Европе очень много примеров драматической третьей волны,

– сказала Меркель журналистам.

Она также пообещала, что "весна 2021 года будет отличаться от весны год назад".

Другие послабления

Уже с понедельника 8 марта в регионах, где заболеваемость ниже, чем 50 случаев на 100 тысяч населения, разрешат встречаться 5 людям из двух разных домохозяйств. Это не касается детей до 14 лет.

В местностях, где показатель заболеваемости составляет 35 на 100 тысяч – до 10 человек.

Если же ситуация ухудшится – предполагается "механизм экстренного торможения": в случае, если недельный уровень заболеваемости превышает 100 на 100 тысяч населения в течение 3 дней подряд, немедленно возвращаются карантинные ограничения, которые действовали до 8 марта.

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