Социальное дистанцирование замедлило распространение COVID-19, но теперь ученые заявили, что это также предотвратило вспышки редкого мышечного синдрома.

Ученые из США подсчитали, что предвиденная вспышка парализующей болезни в 2020 году не произошла благодаря пандемии коронавируса.

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О какой новой болезни идет речь

Речь идет об остром вялом миелите (ОВМ). Это неврологическое заболевание, похожее на полиомиелит. Инфекция поражает в основном детей, вызывая мышечную слабость и, в некоторых случаях паралич и даже смерть.

Случаи ОВМ были очень редкими, но в последние годы в США и других странах произошли вспышки, которые повторяются каждые 2 года.

Как возникло заболевание

Ряд предыдущих исследований объясняли ОВМ с редким вирусом, который называется энтеровирусом D68 (EV-D68), и, хотя еще не известно, какие симптомы вызывает ОВМ-вирус.

Ученые Принстонского университета отслеживали закономерности случаев EV-D68 в период с 2014 по 2019 год, что, возможно, связано с климатическими факторами. Согласно этим данным, к 2020 году ожидался еще один удар.

Мы предположили, что крупная вспышка ОВМ, все еще возможна в 2020 году при нормальных эпидемиологических условиях,

– объясняют исследователи.

Однако, эпидемиологические условия 2020 года были совсем обычными, и ожидаемого комбинированного удара EV-D68 и ОВМ так и не произошло.

Наш анализ свидетельствует о том, что реакция на пандемию COVID-19, вероятно, повлияла на динамику вспышки EV-D68 2020 года,

– отметили авторы.

По данным исследователей, в 2016 году были 153 случая ОВМ, в 2018 году – 238, а в 2020 году – всего 31 случай.