Ученые Университета Джонса Хопкинса проанализировали влияние ограничительных мер в США и странах Европы весной 2020 года.
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Эффект близок к нулевому
Оказалось, локдауны дали минимальный эффект в борьбе с распространением коронавируса – во время общих карантинов показатели смертности снижались всего на 0,2%. Причем, локдаун имел больше негативных последствий.
Локдауны имели минимальный – близкий к нулевому – эффект на состояние здоровья населения и повлекли огромные экономические и социальные расходы,
– говорится в выводах ученых.
Негативные последствия локдауна
В частности, ученые отметили рост безработицы в США, увеличение случаев домашнего насилия и передозировки наркотиками.
Среди негативных последствий локдауна, ученые отметили ограничение доступа людей к безопасным местам на открытом воздухе: пляжам, паркам, зоопаркам.
Так, по анализу ученых, благодаря самоизоляции смертность от COVID-19 снизилась на 2,9%.