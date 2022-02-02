Локдауны приносят больше вреда, чем пользы, – Университет Хопкинса

Введение локдаунов не снижает показатель смертности от COVID-19. Зато отрицательно влияет на экономику стран.

Ученые Университета Джонса Хопкинса проанализировали влияние ограничительных мер в США и странах Европы весной 2020 года.

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Эффект близок к нулевому

Оказалось, локдауны дали минимальный эффект в борьбе с распространением коронавируса – во время общих карантинов показатели смертности снижались всего на 0,2%. Причем, локдаун имел больше негативных последствий.

Локдауны имели минимальный – близкий к нулевому – эффект на состояние здоровья населения и повлекли огромные экономические и социальные расходы,

– говорится в выводах ученых.

Негативные последствия локдауна

В частности, ученые отметили рост безработицы в США, увеличение случаев домашнего насилия и передозировки наркотиками.

Среди негативных последствий локдауна, ученые отметили ограничение доступа людей к безопасным местам на открытом воздухе: пляжам, паркам, зоопаркам.

Эксперты подытожили, что от введения локдаунов нужно отказаться и наоборот сосредоточиться на более эффективных мерах – самоизоляции больных и вакцинации.

Так, по анализу ученых, благодаря самоизоляции смертность от COVID-19 снизилась на 2,9%.