Итальянские власти признали, что ошибочно отнесли Ломбардию в красную зону карантина. Усиленные ограничения длились неделю.

Данные за 15 января, из-за которых в Ломбардии ввели карантин, были ложными. Об этом сообщают Euronews и La Reppublika.

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Отмечается, что Национальный институт здравоохранения с начала января получал от администрации Ломбардии неправильные данные в отношении региона.

Их пришлось пересчитали после того, как 22 января руководитель отдела социального обеспечения Марко Тривелли прислал письмо с сообщением о том, что между данным за последнюю неделю есть существенная разница. При этом губернатор Аттилио Фонтана настаивает, что это он добился смягчения карантина.

Я естественно начал процедуру обжалования этих расчетов, представленных правительством. Мы никогда не передавали ложные данные, и мы не корректировали наши данные,

- заявил он.

Поэтому, когда технические работники разобрались с данными, Ломбардия снова вернулась в оранжевую зону карантина. В регионе теперь могут возобновить работу непродовольственные магазины и школы.

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