В Ломбардии длился ошибочно усиленный карантин: подробности
Итальянские власти признали, что ошибочно отнесли Ломбардию в красную зону карантина. Усиленные ограничения длились неделю.
Данные за 15 января, из-за которых в Ломбардии ввели карантин, были ложными. Об этом сообщают Euronews и La Reppublika.
К теме У президента Мексики обнаружили коронавирус
Отмечается, что Национальный институт здравоохранения с начала января получал от администрации Ломбардии неправильные данные в отношении региона.
Их пришлось пересчитали после того, как 22 января руководитель отдела социального обеспечения Марко Тривелли прислал письмо с сообщением о том, что между данным за последнюю неделю есть существенная разница. При этом губернатор Аттилио Фонтана настаивает, что это он добился смягчения карантина.
Я естественно начал процедуру обжалования этих расчетов, представленных правительством. Мы никогда не передавали ложные данные, и мы не корректировали наши данные,
- заявил он.
Поэтому, когда технические работники разобрались с данными, Ломбардия снова вернулась в оранжевую зону карантина. В регионе теперь могут возобновить работу непродовольственные магазины и школы.
Коронавирус в Италии: что известно
- С начала пандемии в Италии обнаружили 2,47 миллиона больных коронавирусом. Из них 11 628 зафиксировали за минувшие сутки.
- 1,88 миллиона жителей Италии уже преодолели болезнь.
- Зато 85 461 пациент умер.
Поделиться новостью