Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайное положение из-за угрозы переполнения больниц пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам мэра города, за последнюю неделю количество пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, выросло на 42% – с 640 до 908 человек. Об этом сообщает издание Sky News.

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Так, из-за стремительного роста количества больных в городе было принято решение о чрезвычайной ситуации. Садик Хан добавил, что это создает дополнительное давление на, и без того истощенную, медицинскую систему.

В Великобритании осенью 2020 года обнаружили новый штамм коронавируса. В течение последних дней "скорые" получают до 8 000 вызовов по сравнению с 5 500 в течение обычного насыщенного дня.

По данным Системы мониторинга распространения коронавируса в мире, созданной Аппаратом СНБО Украины, в Великобритании с начала пандемии коронавируса зафиксировали 2 898 057 случаев заражения, 78 633 пациента умерли от осложнений.



Новый штамм COVID-19: что следует знать / Инфографика 24 канала