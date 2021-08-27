Конкурс проведут на национальном уровне

О проведении розыгрыша сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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Официально о проведении лотереи объявят в начале сентября. Проект инициирует Министерство финансов Грузии и компания "Национальная лотерея Грузии".

Начнется розыгрыш перманентной лотереи с целью поощрения вакцинированных граждан определенными денежными призами,

– отметил чиновник.

В сообщении также говорится, что с сегодняшнего дня жителей Тбилиси будут обслуживать мобильные пункты вакцинации от коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в Грузии

По состоянию на 27 августа в стране обнаружили более 536,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19 (50-е место в мире), умерли из-за последствий болезни более 7,1 тысячи человек, выздоровели – более 473,5 тысячи человек.

По данным Ourworldindata, в Грузии вакцинировали против коронавируса по меньшей мере одной дозой более 749,7 тысячи человек (это 18,8% населения Грузии).