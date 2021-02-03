Ученые модифицировали белок ACE2, который вирус SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки, и смогли обойти его способность унифицировать. Новый подход может стать эффективным средством для лечения и профилактики COVID-19, в частности, такая "ловушка" может стать альтернативой вакцинации для тех, у кого по каким-то причинам не вырабатываются антитела.

Источник: EurekAlert

Принцип атаки коронавируса

Белок ACE2 считают критически важными для SARS-CoV-2, именно благодаря ему коронавирус атакует организм человека. Ученые из Северо-Западного университета модифицировали ACE2 таким образом, чтобы SARS-CoV-2 в первую очередь взаимодействовал с ложным соединением, перехватывая заражение. И это сработало.

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Как работает принцип ложного инфицирования

Модифицированный ACE2 действует как ловушка для нейтрализации коронавируса, а время его работы в организме может составлять до нескольких дней. Это ключевые условия, чтобы лечение было эффективным для человека.

Исследователи протестировали новый метод на органоиде почек человека и убедились в эффективности такого лечения.

Белок ACE2 перехватывал SARS-CoV-2 и нейтрализовал вирус в модели почки,

– резюмировали авторы исследования.

Перспектива открытия

Несмотря на то, что вакцинация является лучшим способом профилактики COVID-19, новый подход может пригодиться в том случае, когда по каким-либо причинам человек не может получить прививку или в случае, если в результате вакцинации иммунный ответ будет низким.

Теперь команда планирует провести более подробные и основательные исследования по оценке безопасности нового метода для человека и в ближайшее время провести первые клинические испытания.