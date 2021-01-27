Ученые обнаружили, что ЛСД может быть полезной терапией для людей с расстройствами аутистического спектра и социальными тревожными расстройствами.

Источник: PNAS

Исследователи из Университета Макгилла впервые обнаружили один из возможных механизмов, который способствует свойству диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД) увеличивать социальное взаимодействие.

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В течение 7 дней мышам вводили низкую дозу ЛСД. Коммуникабельность грызунов заметно возросла.

Ученые объясняют, что повышенная коммуникабельность возникает из-за того, что LSD активирует серотониновые 5-НТ2А-рецепторы и AMPA-рецепторы. Последние относятся к глутаматным рецепторам, которые являются главными возбудителями нейромедиаторов мозга. Кроме того, они активируют клеточный белок, называемый mTORC 1.

Эти 3 фактора способствуют социальному взаимодействию у мышей, что равносильно эмпатии и социальному поведению у людей,

– рассказал первый автор исследования Данило Де Грегорио.

Исследователи отметили, что основным результатом их работы является способность описать основной механизм поведенческого эффекта, который приводит к усилению эмпатии, большей связи с миром и ощущению себя частью большого сообщества в результате употребления ЛСД. По крайней мере у грызунов.

Тот факт, что ЛСД связывает рецептор 5-HT2A, был известен ранее. Новизна этого исследования заключается в том, что просоциальные эффекты ЛСД активируют рецепторы 5-HT2, которые активируют возбуждающие синапсы рецептора AMPA и белковый комплекс mTORC1. А он, как было доказано, нерегулируемый при заболеваниях с социальным дефицитом, таких как расстройство аутистического спектра,

– добавил соавтор исследования Наум Соненберг.

Обнаружив, что ЛСД усиливает социальное взаимодействие у мышей, исследователи надеются продолжить свою работу и проверить способность ЛСД в лечении дефицитов поведения, которые наблюдаются в человеческих патологиях, таких как расстройства аутистического спектра и социальные тревожные расстройства.

Ученые хотят исследовать, могут ли микродозы ЛСД иметь подобный эффект у людей и может ли это быть безопасным терапевтическим вариантом.

Социальное взаимодействие является фундаментальной характеристикой человеческого поведения. Эти галлюциногенные соединения, которые при низких дозах способны повысить коммуникабельность, могут помочь лучше понять фармакологию и нейробиологию социального поведения и, в конечном счете, открыть новые и более безопасные препараты для лечения психических расстройств,

– добавила автор исследования Габриэлла Гобби.