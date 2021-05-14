Исследователи Университета Эдит Коуэн изучили данные более 50 тысяч человек, участвовавших в исследовании. Состояние здоровья и диету каждого участника анализировали в течение 23 лет.

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Результаты исследования

У участников, которые употребляли овощи, богатые нитратами, артериальное давление снизилось на 2,5 мм рт. А у людей, которые ели больше всего листовой зелени, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была ниже на 26%.

Таким образом команда исследователей пришла к выводу, что ежедневное употребление всего одной чашки сырой листовой зелени способно снизить вероятность сердечных заболеваний в дальнейшей жизни.

Кроме того, ученые отметили, что добавление в ежедневный рацион листьев шпината, брокколи, салата, капусты или кейла полностью заменит прием добавок.

Смешивать листовую зелень можно, но главное – не выжимать из нее сок. Выжимание сока из овощей удаляет полезную мякоть и клетчатку,

– отметила соавтор исследования, доктор Кэтрин Бондонно.

Предыдущие исследования уже указывали на пользу употребления шпината и других листовых овощей для здоровья мышц. В частности, исследователи обнаружили, что нитраты являются ключевым питательным веществом, улучшающим функцию мышц, особенно у пожилых женщин.