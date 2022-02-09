Как лучше готовить овощи, чтобы сохранить их пользу

Международные медицинские организации рекомендуют употреблять овощи в любом виде, чтобы разнообразить рацион. Они помогают поддерживать здоровый вес, снизить уровень холестерина и кровяное давление, а также уменьшают риск различных болезней.

Отваривание

Если нравятся вареные или иначе просто не получается, лучше есть вареные, чем никакие. Но есть методы приготовления овощей, при которых большая часть витаминов сохраняется.

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В Китае изучили, что происходит с витамином C при разных способах приготовления. Для этого брокколи обработали пятью способами: готовили на пару, варили, грели в микроволновке, жарили и обжаривали с последующей варкой. После этого ученые оценили, какой процент витамина С остался в овощах: оказалось, что сваренный брокколи потерял 38% витамина С, а жареный – 33%.

Дело в том, что во всех овощах есть водорастворимые витамины B, С, фолиевая кислота. При варке часть витаминов выщелачивается – выводится в воду и остается в ней. А значит, если после приготовления слить воду в раковину, часть витаминов потеряется. Поэтому варка с последующим сливом воды не самый лучший вариант, когда нужны только овощи без бульона. Но если планируете использовать воду для супа или рагу, то варить овощи можно: витамины все равно останутся в блюде.

В Корее провели эксперимент, в котором изучили влияние различных видов обработки на жирорастворимые витамины К, А, Е. Для этого закупили брокколи, морковь, шпинат, цукини, батат, картофель, мангольд, мальву и приготовили их путем бланширования, варки, приготовления на пару и в микроволновке. Выяснилось, что варка не уменьшает содержание витамина К в овощах. А вот витаминов А и Е осталось меньше.

Запекание и пар

Китайский и корейский эксперименты показали, что пароварка сохраняет самый высокий уровень питательных веществ. К примеру, витамина С после приготовления на пару осталось почти столько же, сколько было в сыром овоще. Возможно, это связано с тем, что продукт не полностью погружался в воду.

В запеченных овощах также хранятся витамины. Таким образом можно заменить варку, например, когда для винегрета по рецепту нужны вареные овощи. С запеченными получится даже вкуснее, и польза сохранится. Единственное правило – запекать овощи нужно без использования жира и растительного масла.

Чтобы сохранить витамины в картофеле, запекать и употреблять его лучше в мундире, то есть в кожуре.

Замороженные овощи

В замороженных овощах сохраняются все находящиеся в свежих витамины. Иногда у замороженных даже больше витаминов, потому что на замораживание идут только спелые плоды. Для доставки в магазины фрукты и овощи собирают недозрелыми, чтобы они не испортились во время транспортировки.

Перед тем как приготовить что-нибудь из овощей, их нужно разморозить, промыть и только потом добавить в блюдо. Если положить овощи сразу замороженными, то, пока они тают, другие ингредиенты могут развариться. Когда хочется оставить овощи целыми и неразваренными, лучше готовить их на пару.