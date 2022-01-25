ПЦР-тестирование на COVID-19 считается золотым стандартом диагностики коронавируса, его точность 95%. Впрочем, это дорогостоящий тест, который занимает несколько часов для получения результата. Ученые из Вашингтонского университета разработали новый прибор, позволяющий с точностью 97% проводить экспресс-тестирование.

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Как работает новый тест

Тест Harmony объединяет скорость домашних тестов на антигены с точностью ПЦР-метода, проводимого в лаборатории. Как и ПЦР, Harmony обнаруживает генетический материал SARS-CoV-2 в образцах мазков из носа.

Прибор одновременно анализирует четыре образца и через 20 минут передает результаты на смартфон.

Тест анализирует разные участки генома вируса, это дает возможность точно определять штаммы с большим количеством мутаций в одной области. Это важно, ведь, например, штамм Омикрон содержит в спаечном белке более 30 таких мутаций.

Перспектива применения теста

Ученые надеются, что тест начнут активно использовать для диагностики коронавируса в общественных местах для экспресс-тестирования.

Впрочем, в дальнейшем они намерены адаптировать его к домашнему использованию.

Ранее подобный точности экспресс-тест представили ученые из Чикаго. Они сразу разрабатывали прототип домашнего теста по слюне.

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