В Луцке у подростка из мозга достали пулю: чудом удалось избежать неотвратимых последствий

В Волынской областной детской клинической больнице из мозга 16-летнего подростка вынули пулю. Эта травма – результат неосторожного обращения с пневматическим оружием.

Об инциденте в соцсети сообщил нейрохирург Михаил Ловга. По его словам, пуля остановилась в сантиметре от важного сосуда.

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Что случилось

Парень пробыл в больнице неделю. Ему всего 16 лет. Он поступил в больницу с травмой головного мозга. Известно, что парень неосторожно обращался с пневматическим оружием.

Как следствие – пуля попала в головной мозг с разрушением височной кости и части головного мозга. Поэтому медики выполнили неотложную операцию и изъяли инородное тело. Они удалили поврежденные ткани.

Неизвестно, что могло бы произойти, если бы пуля попала чуть глубже. Он чудом спасся от сложных последствий.

Хорошо, что пуля остановилась в 1 см от чрезвычайно важного сосуда, и правая височная доля (которая повредилась в результате травмы) – функционально незначимая. Иначе наш казак был бы совсем другим навсегда,

– написал Михаил Ловга.

Он добавил, что за его хирургическую практику похожих случаев случалось около десятка.

Состояние юноши

Сейчас с парнем все в порядке. Его уже выписали из больницы домой.

Текст публикации нейрохирурга:

Как защитить детей от необдуманных поступков? Неделю назад вечером, как раз перед важной поездкой в столицу, к нам поступил молодой паренек 16 лет с травмой головного мозга. И травма эта очень необычная – результат неосторожного обращения с пневматическим оружием. Казалось бы – довольно простое оружие, достаточно взрослый ребенок. И вот результат необдуманного поступка – попадание пули в головной мозг с разрушением височной кости и части головного мозга. Мы выполнили неотложную операцию и изъяли инородное тело, удалили поврежденные ткани и восстановили целостность сохранившихся тканей. Хорошо, что пуля остановилась в 1 см от чрезвычайно важного сосуда и правая височная доля (которая повредилась в результате травмы) – функционально незначимая. Иначе, наш казак был бы совсем другим, навсегда…

Уважаемые родители, родственники, просто взрослые – прячьте оружие, даже "безопасное", объясняйте, что это не игрушка детям, в любом возрасте!