Инфекция распространилась от работников заведения

Информацию подтвердили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, а также в доме ребенка.

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Положительный результат ПЦР теста получила одна из работниц заведения. В тот же день начали тестировать детей, сначала коронавирус подтвердили у 7 воспитанников.

Болезнь распространилась от работников. Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания. Тех, у кого тест был положительным, вынуждены были изолировать в медучреждении. Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела,

– отметил исполняющий обязанности руководителя Дома ребенка Виктор Максимюк.

По его словам, сейчас продолжается вакцинация персонала, в частности первой дозой вакцинированы примерно 70% персонала.

Всего в Волынском областном специализированном доме ребенка сейчас работает 81 человек – полностью вакцинированы 22 работника. 9 человек уже имеют по одной дозе, на завтра запланировали прививать еще 13 человек персонала.

Что известно о состоянии больных детей

Как рассказала Общественному исполняющая обязанности руководителя областной инфекционной больницы Галина Морочковская, состояние госпитализированных детей – удовлетворительное. Она добавила, что сейчас с диагнозом "коронавирус" в областной инфекционной больнице также находится одна воспитательница областного Дома ребенка.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения объяснили, почему людям, которые переболели коронавирусом, все равно нужно вакцинироваться. В ведомстве подчеркнули, что антитела к заболеванию не вечны. Кроме того, вакцинация дает дополнительную защиту к естественному иммунитету.

Кроме того, учитывая рост заболеваемости коронавирусом в Украине и тот факт, что большинство случаев инфицирования приходятся на штамм Дельта, который может иметь совсем другие симптомы, подобные простуде, в Минздраве призвали не игнорировать любое недомогание, а обращаться к семейному врачу

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