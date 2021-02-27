В Луганской области военнослужащих начали вакцинировать от коронавируса. Первым прививку получил капитан медицинской службы Иван Стаценко.

По словам начальника 59-го военного мобильного госпиталя полковника медицинской службы Андрея Телефанко, сначала вакцинацию пройдут военные медики.

Читайте также Украинцам будут выдавать "паспорта" вакцинации против COVID-19 и вносить в единую базу, – Ляшко

Вакцинация военных на Луганщине

Постепенно прививки сделают всем представителям силовых ведомств.

Первым вакцинировали капитана медицинской службы Ивана Стаценко, который непосредственно оказывает помощь военным, страдающим коронавирусом.

Сейчас 6 800 доз вакцины Oxford/AstraZeneca с 14 300, которые получила Луганская область, направлены именно для иммунизации защитников Украины.

Все, кто изъявил желание вакцинироваться, проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется есть ли противопоказания,

– рассказал Телефанко.

Он добавил, что абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции на компоненты вакцины.

Глава Луганщины Сергей Гайдай лично посетил 59-й военный мобильный госпиталь, на базе которого проводят вакцинацию военных. Он призвал людей не бояться делать прививки.

Справка. 25 февраля в Луганской области начали первый этап вакцинации, который планируют провести в течение марта – апреля 2021 года.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

23 февраля 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca прибыли в аэропорт Борисполь, после чего их распределили по регионам.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.

С 1 марта все желающие смогут записаться на прививку через приложение "Дия", портал "Дия" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.

В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Впрочем, когда они появятся в стране, неизвестно.





Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала