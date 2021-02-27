На Луганщине военных начали вакцинировать от COVID-19
В Луганской области военнослужащих начали вакцинировать от коронавируса. Первым прививку получил капитан медицинской службы Иван Стаценко.
Источник:Фейсбук Луганской ОГА
По словам начальника 59-го военного мобильного госпиталя полковника медицинской службы Андрея Телефанко, сначала вакцинацию пройдут военные медики.
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Вакцинация военных на Луганщине
Постепенно прививки сделают всем представителям силовых ведомств.
Первым вакцинировали капитана медицинской службы Ивана Стаценко, который непосредственно оказывает помощь военным, страдающим коронавирусом.
Сейчас 6 800 доз вакцины Oxford/AstraZeneca с 14 300, которые получила Луганская область, направлены именно для иммунизации защитников Украины.
Все, кто изъявил желание вакцинироваться, проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется есть ли противопоказания,
– рассказал Телефанко.
Он добавил, что абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции на компоненты вакцины.
Глава Луганщины Сергей Гайдай лично посетил 59-й военный мобильный госпиталь, на базе которого проводят вакцинацию военных. Он призвал людей не бояться делать прививки.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- 23 февраля 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca прибыли в аэропорт Борисполь, после чего их распределили по регионам.
- Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.
- С 1 марта все желающие смогут записаться на прививку через приложение "Дия", портал "Дия" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.
- В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Впрочем, когда они появятся в стране, неизвестно.
Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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