Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай. По ее словам об инциденте правоохранительным органам сообщил диспетчер скорой медицинской помощи.

Также на тему: Ели консервированные грибы: на Буковине мать с сыном попали в больницу с ботулизмом

Отравление детей в интернате

Около 2 часов ночи пятерым воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение,

– говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются причины отравления, в школе-интернате работают следователи, криминалисты и представители Госпотребслужбы.

Как передаются острые кишечные инфекции

Острые кишечные инфекции передаются через употребление зараженной еды и воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта. Чаще всего возбудители кишечных инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.



Симптомы острых кишечных инфекций / Инфографика 24 канал

Текст публикации пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай:

По предварительно информации установлено, что около 2 часов ночи пятерым воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и криминалистической лаборатории, руководство следственного управления ГУНП и прокуратуры, представители Госпотребслужбы. Устанавливаются причины отравления детей.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователями данная информация внесена в ЕРДР по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).