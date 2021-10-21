Об этом он заявил во время общения с медицинскими работниками Минской областной клинической больницы. Видеозапись обнародовал телеграм-канал "Пул Первого".

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Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то хорошее. Лучшее, что не отрицает мой помощник Косинец, COVID-19 не только на данном этапе придавил грипп... Онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили. Что-то происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных ковидом нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай Бог, чтобы ковид был лекарством против онкологических заболеваний. Это то, что я почерпнул нового для себя,

– заявил Лукашенко.

Ранее белорусские онкологи действительно выдвинули гипотезу о том, что COVID-19 повлиял на снижение онкозаболеваемости. И причина этому – высокая температура, которая якобы убивает раковые клетки.

Известно, что злокачественные опухолевые клетки очень чувствительны к высокой температуре. В нашем центре более 40 лет применяется общая и локальная гипертермия для лечения злокачественных опухолей,

– заявил заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Червоный.

Также он добавил, что бороться с раком якобы может помочь и иммунный ответ против COVID-19.

Никаких исследований не проводилось. Сергей Червоный сам заметил, что это лишь гипотеза. Так белорусские ученые пытались найти объяснение, почему за последние 2 года в стране происходит спад заболеваемости онкологией.