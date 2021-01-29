Если вам кажется, что фазы Луны влияют на ваш сон, то скорее всего, вы правы. Американские ученые выяснили, что спутник Земли вызывает не только морские приливы и отливы.

Источник: Science alert

Как происходило исследование

В исследовании Университета Вашингтона приняли участие 98 жителей трех общин индейского народа Тоба в Аргентине. Одна из общин постоянно использует электричество, другая – несколько часов в день, а третья вообще не имеет искусственного освещения. Индейцев обеспечили портативными устройствами, которые отслеживали режим сна в течение двух месячных циклов. Один месячный цикл – это 29,5 дней.

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Одновременно ученые провели такой же эксперимент с участием 464 студентов из Сиэтла – современного и хорошо освещенного в любое время суток мегаполиса.

Лунный свет очень яркий для человеческого глаза, и вполне разумно предположить, что при отсутствии других источников освещения он может играть значительную роль в модуляции ночной активности человека. Поэтому ученые решили проверить гипотезу о том, что в сообществах, которые не имеют доступа к электричеству, в полнолуние у людей повышается ночная активность.

Луна влияет на сон всех людей

В среднем участники эксперимента с индейской общины ложились спать на 30 минут позже и спали на 50 минут меньше ночью перед полнолунием, когда лунный свет особенно ярок. Ученые сопоставили эти данные с результатами исследования с участием молодых людей из Сиэтла и с удивлением обнаружили, что их режим сна менялся практически так же. Более того, накануне полнолуния горожане ложились спать еще позже и продолжительность их сна была еще короче, чем у жителей индейской общины.

Как объясняют влияние

По мнению ученых, этот эффект появился еще в доиндустриальную эпоху, когда люди пытались использовать период максимального яркого лунного света для своих занятий, и закрепился в ходе эволюционной адаптации.

Наши открытия убедительно свидетельствуют о том, что человеческий сон до сих пор синхронизирован с фазами Луны независимо от этнического и социокультурного происхождения,

– отметили авторы исследования.