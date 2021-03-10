Ученые предложили отправить образцы спермы и яйцеклеток 6,7 миллиона видов с Земли в ковчег, построенный на Луне. Также предусматривается отправка семян и спор. Таким образом планируют организовать "глобальный страховой полис".

Предполагается, что генный банк на Луне может быть построен под лунной поверхностью в полой охлаждающей лавовой трубе.

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Образцы, помещенные в ковчег, будут храниться в холодильнике при криогенных температурах. А сам объект будет питаться энергией от солнечных батарей на поверхности Луны.

Таким образом планируют сохранить генетическое разнообразие Земли в случае глобальной катастрофы, которая может быть вызвана сменой климата, супервулканом или столкновением с астероидом.

Мы, люди, около 75 000 лет назад столкнулись с извержением супервулкана Тоба, которое вызвало период похолодания продолжительностью 1000 лет. И, по некоторым данным, согласуется с предполагаемым сокращением человеческого разнообразия,

– напомнил инженер-механик Джекан Танга из университета Аризоны.

Идея создания генных банков для восстановления утраченного биоразнообразия в будущем не новая. К примеру, больше миллиона образцов семян в настоящее время хранится в глобальном хранилище семян Свальбарда на острове Шпицберген, в Арктическом море.

Однако ученые объясняют, что размещение таких объектов на Земле делает их уязвимыми для случайных потерь.

К примеру, повышение уровня моря вследствие глобального потепления может привести к тому, что хранилище на Свальбарде уйдет под воду. Поэтому Луна выдается экспертам более безопасным местом.