Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Важно Нарушители должны ответить, – Ляшко возмутился из-за вакцинации вне очереди

Он отметил, что сначала вакцинальные центры будут открываться в городах-миллионниках. Вакцинацию в них будут проходить все, кто записался в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия".

В понедельник – вторник (17 – 18 мая – 24 канал) мы получим первые регионы, которые будут готовы открывать. Алгоритм для них был утвержден в пятницу оперативным штабом,

– отметил замминистра.

Он уточнил, что ожидается открытие первых центров в Киеве и Львове. Под локацию для вакцинального центра должны быть выбраны локации с большой площадью, например, выставочные центры.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начнут на выходных вакцинировать всех, кто записался на прививку через портал или приложение "Дия". Он добавил, что украинцы могут получить приглашение в кабинеты прививок в ближайшее время.

Вакцинация в Украине: какая сейчас ситуация

Ранее правительство подготовило "дорожную карту" вакцинации, которая состоит из 5 этапов. Ее цель – охват по меньшей мере 50% населения к концу 2022 года.

Сейчас в Украине в первую очередь вакцинируют наиболее уязвимые группы населения. Среди них:

медики и работники учреждений здравоохранения;

жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;

участники операции Объединенных сил на Востоке Украины;

социальные работники и священнослужители;

олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

педагоги, которые привлечены к проведению ВНО;

сотрудники патрульной полиции, ГСЧС и пограничники;

люди в возрасте от 65 лет.



План вакцинации украинцев / источник: МОЗ / Инфографика 24 канала