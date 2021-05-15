Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Важно Нарушители должны ответить, – Ляшко возмутился из-за вакцинации вне очереди
Он отметил, что сначала вакцинальные центры будут открываться в городах-миллионниках. Вакцинацию в них будут проходить все, кто записался в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия".
В понедельник – вторник (17 – 18 мая – 24 канал) мы получим первые регионы, которые будут готовы открывать. Алгоритм для них был утвержден в пятницу оперативным штабом,
– отметил замминистра.
Он уточнил, что ожидается открытие первых центров в Киеве и Львове. Под локацию для вакцинального центра должны быть выбраны локации с большой площадью, например, выставочные центры.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начнут на выходных вакцинировать всех, кто записался на прививку через портал или приложение "Дия". Он добавил, что украинцы могут получить приглашение в кабинеты прививок в ближайшее время.
Вакцинация в Украине: какая сейчас ситуация
Ранее правительство подготовило "дорожную карту" вакцинации, которая состоит из 5 этапов. Ее цель – охват по меньшей мере 50% населения к концу 2022 года.
Сейчас в Украине в первую очередь вакцинируют наиболее уязвимые группы населения. Среди них:
- медики и работники учреждений здравоохранения;
- жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
- участники операции Объединенных сил на Востоке Украины;
- социальные работники и священнослужители;
- олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
- педагоги, которые привлечены к проведению ВНО;
- сотрудники патрульной полиции, ГСЧС и пограничники;
- люди в возрасте от 65 лет.
План вакцинации украинцев / источник: МОЗ / Инфографика 24 канала