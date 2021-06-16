Во Львове медики областной больницы впервые провели трансплантацию сердца

Во Львовской областной больнице впервые пересадили сердце. Донором стал 56-летний пациент, которому констатировали смерть мозга.

Кроме сердца, медики пересадили почку от неродственного донора. Последние годы в областной больнице проводили пересадки почек только от родственного донора, а сердце там пересадили впервые.

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Семья донора дала согласие на забор органов – сердца и почек. Реципиентов выбрала единая государственная система трансплантации.

Их доставили в областную больницу, где и провели трансплантацию. Еще одну почку после удаления отдали больнице скорой помощи, где также провели трансплантацию.

Как длилась операция

Операция по пересадке сердца длилась около четырех часов. Новое сердце получил 44-летний мужчина из Львовщины. Он имел сопутствующее заболевание, а именно легочную гипертензию. Состояние мужчины тяжелое, но врачи фиксируют положительную динамику.

"Все сосуды, которые идут в сердце – это легочные вены, это верхняя, нижняя полая вена и сосуды, которые выходят из сердца – это легочная вена и аорта ушиваются отдельно, изолированно. Это дает возможность уменьшить количество тканей реципиента. Метод считается таким, который наименее возможен для отторжения органа", – сказал кардиохирург Львовской областной больницы Дмитрий Бешлей.

Почку пересадили 40-летнему пациенту из Волынской области.

"Пациент один из самых тяжелых из тех, кто готовились к пересадке. Молодой пациент, хотя он имеет ряд сопутствующих заболеваний. В настоящее время он стабилизирован, достаточно в хорошем состоянии", – добавил заведующий кафедрой хирургии Львовского медицинского университета Игорь Кобза.