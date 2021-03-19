Во Львове не хватает вакцин против COVID-19: Садовый предложил изменение протокола вакцинации
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в области не хватает вакцин против коронавируса. Именно поэтому вакцинация идет медленными темпами.
Источник:24 канал
Сколько вакцин получил Львов
В эфире радиостанции Люкс FM Андрей Садовый сказал, что Львовская область получила 42 тысячи доз вакцины. Данные пресс-службы Львовского городского совета.
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42 тысячи доз вакцин позволяют вакцинировать 21 тысячу человек.
Но поскольку нужно по 2 дозы на человека, то они охватят лишь 21 тысячу человек. У нас есть 10 мобильных бригад, которые проводят прививки,
– рассказал Садовый.
Изменение протокола вакцинации
По его словам, в Украине следует изменить протокол вакцинации, в частности иммунизировать всех медицинских работников, а не только работающих с ковидными больными.
Сейчас это выглядит странно, что мобильные группы приезжают в больницу вакцинировать тех, кто работает с больными COVID-19, но не вакцинируют врачей, работающих рядом с ними,
– возмутился Андрей Садовый.
Он также отметил, что сегодня все медики так или иначе сталкиваются с коронавирусом, поэтому следует вакцинировать всех медиков, всех работников образования и всех коммунальщиков.
По словам Андрея Садового, он уже говорил об этом с министром здравоохранения, а тот в свою очередь обещал увеличить количество вакцин.
Актуальное о вакцинации против COVID-19 в Украине
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что страна перешла ко 2 этапу вакцинации, то есть со следующей недели вакцинацию начнут в стационарах.
- В ближайшее время Минздрав ожидает еще одну партию вакцин от AstraZeneca, а именно 1,5 миллиона. Также в страну должна поступить партия американских вакцин Novavax, которую разработал Sinovac Biotech – 10 миллионов доз.
- По данным Минздрава, за минувшие сутки впервые с начала вакцинации привили более 10 тысяч человек. Всего вакцинировано уже более 92 тысяч украинцев.
Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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