Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в области не хватает вакцин против коронавируса. Именно поэтому вакцинация идет медленными темпами.

Сколько вакцин получил Львов

В эфире радиостанции Люкс FM Андрей Садовый сказал, что Львовская область получила 42 тысячи доз вакцины. Данные пресс-службы Львовского городского совета.

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42 тысячи доз вакцин позволяют вакцинировать 21 тысячу человек.

Но поскольку нужно по 2 дозы на человека, то они охватят лишь 21 тысячу человек. У нас есть 10 мобильных бригад, которые проводят прививки,

– рассказал Садовый.

Изменение протокола вакцинации

По его словам, в Украине следует изменить протокол вакцинации, в частности иммунизировать всех медицинских работников, а не только работающих с ковидными больными.

Сейчас это выглядит странно, что мобильные группы приезжают в больницу вакцинировать тех, кто работает с больными COVID-19, но не вакцинируют врачей, работающих рядом с ними,

– возмутился Андрей Садовый.

Он также отметил, что сегодня все медики так или иначе сталкиваются с коронавирусом, поэтому следует вакцинировать всех медиков, всех работников образования и всех коммунальщиков.

По словам Андрея Садового, он уже говорил об этом с министром здравоохранения, а тот в свою очередь обещал увеличить количество вакцин.

Обратите внимание! Во Львове сложная эпидемиологическая ситуация, в городе с сегодняшнего дня, 19 марта вводят жесткие карантинные ограничения, которые продлятся неделю, до 28 марта. В городе вводят дистанционное обучение, закрывают рестораны, кинотеатры, в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины. За минувшие сутки во Львовской области коронавирус подтвердили 1 140 людям. С начала эпидемии COVID-19 заболели более 91 тысячи жителей области. Умерли от осложнений болезни 2,5 тысячи человек.

Актуальное о вакцинации против COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что страна перешла ко 2 этапу вакцинации, то есть со следующей недели вакцинацию начнут в стационарах.

В ближайшее время Минздрав ожидает еще одну партию вакцин от AstraZeneca, а именно 1,5 миллиона. Также в страну должна поступить партия американских вакцин Novavax, которую разработал Sinovac Biotech – 10 миллионов доз.

По данным Минздрава, за минувшие сутки впервые с начала вакцинации привили более 10 тысяч человек. Всего вакцинировано уже более 92 тысяч украинцев.



Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала