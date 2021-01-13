Через 2 дня после своего рождения младенец оказался на операционном столе. Опухоль занимала почти 40% тела новорожденной девочки.

У ребенка копчиковую тератому обнаружили еще тогда, когда он находился в утробе матери. Диагноз установили, когда мать девочки находилась на 20 неделе беременности. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Это первый ребенок в семье, поэтому к переживаниям о первенце наложились и другие серьезные трудности. Родителям предложили вызвать искусственные роды на 6 месяце беременности. Но родители отказались от этого предложения и начали искать других врачей.

Для нас это был такой стресс, ведь до 20 недель беременности на УЗИ не видели никаких пороков. Мы консультировались у многих врачей и в своем городе под Киевом и в Киеве, но они сказали, что единственный выход в нашем случае – искусственные роды. Но мы не могли на такое согласиться. Через интернет нашли врача во Львове, Галину Курило, которая оперирует детей с тератомами и написали ей. Она очень быстро нам ответила и посоветовала приезжать во Львов.

– рассказала изданию ZAXID.NET мать девочки.

Ребенок родился через кесарево сечение в Сочельник, 6 января. Роды принимали во Львовском областном перинатальном центре.

При появлении на свет младенец весил 3 900 граммов, но значительную часть тела занимала опухоль. Заведующая II хирургического отделения Львовской городской детской больницы Галина Курило рассказала, что обычно таких детей оперируют после того, как они немного окрепнут. Но в этом случае тянуть время было рискованно. Оболочки тератомы были очень растянуты и в ней начали появляться крупные некрозные пятна. Если бы ребенка быстро не прооперировали, он мог бы погибнуть от инфицирования крови.

Как проводилась операция

На реанимобиле девочку перевезли во Львовскую городскую детскую больницу и оперировали 9 января. Операция длилась 2,5 часа.

Тератома была очень глубокой и доходила вплоть до поясничного отдела позвоночника. Врачам нужно было аккуратно отделить все сосуды, которые нужны ребенку для дальнейшего нормального развития и те, которые связаны с тазовыми органами, почками, поясничным отделом позвоночника и тому подобное. А все остальные удалить. Это было довольно сложно, ведь у недоношенного крошечного ребенка сосуды очень мелкие. Важно было и не повредить нервы. Львовские хирурги успешно выполнили эту ювелирную работу.

После этого детские хирурги сразу выполнили девочке пластику. Место, где была тератома, заменили местными тканями. На это ушло много времени, но результатом работы хирурги остались довольны.

После операции вес девочки оказался 2 500 грамм, а опухоли – 1 400 грамм.

Ребенок еще находится в реанимации – организм негативно реагирует на резкую потерю веса. Но врачи делают все необходимое.

Сейчас ребенок уже самостоятельно дышит, ест грудное молоко, у него нормально работает желудочно-кишечный тракт. 14 января девочку переведут из реанимации в отделение, где продолжат ее выхаживать.