Директор Института биологии клетки НАН Украины во Львове, академик Андрей Сибирный и инженер отдела молекулярной генетики и биотехнологий Анастасия Зазуля объяснили процесс разработки вакцины против коронавируса.

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Это дрожжи – выходной штамм. Это тот штамм, который мы хотим заставить образовывать белки. Их мы будем в дальнейшем использовать для разработки вакцины. То есть мы его генетически модифицируем и после этого он будет образовывать белки, которые он еще сейчас не способен образовывать,

– сказала Анастасия Зазуля.



Во Львове разрабатывают украинскую COVID-вакцину / Фото: Суспільне

По схожему принципу работают зарубежные вакцины. Ученые решили работать с дрожжами, поскольку уже имеют положительный опыт работы с ними – создание витаминов и антибиотиков на них.

"Такие вакцины, от Новавакс, она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых", – отметил профессор Андрей Сибирный.

Ученые прошли начальные этапы в создании вакцины от коронавируса

Научный сотрудник отдела молекулярной генетики и биотехнологий Марта Семкив заявила, что первые два этапа разработки украинской вакцины против коронавируса уже пройдены.

"Первый – это молекулу ДНК сконструировать, а второй – ввести ее в дрожжи. Ну и дальнейшие этапы – это будет анализ продукта: производится ли тот белок, который нам нужен, его очистка – это следующий этап. А последний – действие этого белка сначала на мышах, а потом на других лабораторных животных", – пояснила она.



Во Львове разрабатывают украинскую COVID-вакцину / Фото: Суспільне

Разработать вакцину от коронавируса планируют до конца 2021 года. Впоследствии начнется этап испытаний вакцины.

"Мы получим антиген и потом будем анализировать на лабораторных животных как он работает, не вызывает ли он высокой температуры, или, скажем, каких-то побочных эффектов нет и вызывает ли он иммунную реакцию, потому что самое главное – это чтобы была иммунная реакция", – добавила Марта Семкив.