Оперировали кисту
Девушка два года жаловалась на постоянные тазовые боли, нарушения менструального цикла и имела диагноз бесплодие. После обследования врачи обнаружили кисту правого яичника.
К теме В Украине впервые оперировал ребенка робот Da Vinci: 13-летняя девочка чувствует себя хорошо – видео
Учитывая возраст и состояние здоровья пациентки, специалисты решили провести хирургическое вмешательство. Благодаря использованию микроинструментов и 3D-изображения высокой четкости роботу Da Vinci удалось успешно провести операцию.
"Ювелирная работа"
Через 2 дня девушку выписали из больницы.
Использование микроинструментов и 3D изображения высокой четкости позволили нашим специалистам ювелирно удалить кисту с помощью лишь нескольких маленьких проколов,
– говорится в сообщении.
Вмешательство прошло успешно, а миниинвазивность операции позволила девушке уже на 2 день после вмешательства выписаться из больницы!
Врачи также призвали женщин обязательно проходить плановые медицинские осмотры.