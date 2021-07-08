Оперировали кисту

Девушка два года жаловалась на постоянные тазовые боли, нарушения менструального цикла и имела диагноз бесплодие. После обследования врачи обнаружили кисту правого яичника.

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Учитывая возраст и состояние здоровья пациентки, специалисты решили провести хирургическое вмешательство. Благодаря использованию микроинструментов и 3D-изображения высокой четкости роботу Da Vinci удалось успешно провести операцию.

"Ювелирная работа"

Через 2 дня девушку выписали из больницы.

Использование микроинструментов и 3D изображения высокой четкости позволили нашим специалистам ювелирно удалить кисту с помощью лишь нескольких маленьких проколов,

– говорится в сообщении.

Вмешательство прошло успешно, а миниинвазивность операции позволила девушке уже на 2 день после вмешательства выписаться из больницы!

Врачи также призвали женщин обязательно проходить плановые медицинские осмотры.

Стоит знать! Одной из причин женского бесплодия являются воспалительные процессы женских половых органов и их последствия, а также эндометриоз, склерополикистоз, фибромиомы и кисты яичников, в том числе и дермоидные.



Причиной образования кист могут быть нарушения гормонального состояния и воспалительные заболевания органов малого таза.