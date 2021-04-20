Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" уже более 5 дней медики спасают жизнь младенца с тяжелым течением коронавируса. Ребенок родился от мамы с COVID-19.

У ребенка подозревают синдром Кавасаки. Об этом во время брифинга сообщила директор больницы Александра Бурда.

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Младенец попал в больницу уже с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Он родился от инфицированной матери.

Состояние младенца тяжелое, есть подозрение на синдром Кавасаки. Сейчас ребенок дообслеживается и получает комплексное лечение. Спрогнозировать в дальнейшем ход коронавируса у новорожденного трудно, нам не хватает опыта, но мы постоянно консультируемся со специалистами,

– рассказала Бурда.

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Врач рассказала, что сейчас в медицинском учреждении лечатся 16 детей с коронавирусом. В основном это дети 2 – 3 лет.

На прошлой неделе в больнице находились 2 пациента, у которых были сахарный диабет и COVID-19. Они уже выздоровели и их выписали домой.

В течение прошлого года во львовском "Охматдете" было почти 500 детей с коронавирусом. А за 3,5 месяца 2021 года – 301.

Максимальное количество детей, которые одновременно находились в больнице, было в марте – это 120 пациентов.

Заметим, что с начала пандемии во Львовской области коронавирус диагностировали у 1 621 ребенка в возрасте от 0 до 9 лет. Еще 4 541 случай заражения обнаружили среди детей в возрасте от 10 до 19 лет.

Всего, согласно данным НСЗУ, в результате недуга в регионе умерли 2 ребенка.