Во Львове у 11-летней девочки коронавирус вызвал паралич

Во Львове у 11-летней девочки начали отказывать руки и ноги после перенесенного коронавируса. Течение заболевания у ребенка было легким, из симптомов была лишь потеря обоняния и вкуса.

Начали отказывать руки и ноги

Впрочем, через несколько недель у ребенка появилась сильная головная боль, онемение и слабость в ногах и руках – девочка не могла держать даже вилку.

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Девочку срочно госпитализировали в реанимацию Детской больницы, где она провела две недели.

Что это за осложнения

Врачи установили диагноз – острый поперечный миелит в шейном отделе позвоночника и спастическая тетраплегия (снижение двигательной активности в верхних и нижних конечностях) с нарушением функций тазовых органов.

Это воспалительное инфекционное заболевание спинного мозга, во время которого поражаются двигательная и чувствительная способность.

Очевидно, что коронавирус запустил ложную работу иммунной системы, которая начала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя свой же организм.

Девочка выздоровела

Состояние девочки удалось стабилизировать, две недели она пробыла в реанимации и месяц в неврологическом отделении. Соломии пришлось заново учиться сидеть и ходить

Сейчас, после последнего осмотра, медики отметили, что болезнь отступила, развитие осложнения приостановлено, подвижность восстановлена.