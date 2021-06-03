Во Львове закрыли единственную в области туберкулезную поликлинику

Во Львове прекратила работу последняя в области туберкулезная больница. Государственную поликлинику просто выселили из помещения, где было расположено заведение. Новая локация совершенно не готова к приему пациентов.

Новое помещение не готово к приему пациентов

Государственную поликлинику выселили из помещения Центра легочного здоровья на ул. Зеленой, 477, оборудование демонтировали. Пока не известно, когда медучреждение возобновит свою работу и возобновит ли вообще.

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Почему так случилось

Специализированная консультативная поликлиника фтизиопульмонологического профиля входит в структуру Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

С 2011 года между поликлиникой и Центром легочного здоровья действовало соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым поликлиника размещалась в помещении Центра.

Соглашение продлевали каждый год и в начале этого года было продлено до конца 2021 года. Впрочем, сейчас коллективу поликлиники сообщили о расторжении соглашения и выселении из помещений на ул. Зеленой, 477.

31 мая мы пришли на работу – заменены все замки в наших кабинетах. Из окна видно, что нет оборудования, в том числе компьютеров. Мы вызвали полицию, написали объяснения, что не можем принимать больных. В условиях пандемии не только коронавирусной болезни, но и туберкулеза, пациенты лишаются возможности бесплатно получить специализированную профессиональную медицинскую помощь,

– рассказала Ирина Овчар – заведующая поликлиники.

Университет реорганизовал поликлинику

Со слов Ирины Пастух, ректор ЛНМУ имени Даниила Галицкого подписал приказ о реорганизации поликлиники, который предусматривает превращение Специализированной консультативной поликлиники фтизиопульмонологического профиля в консультативную поликлинику, то есть фактически ликвидацию профильной поликлиники.

Поэтому, поликлинику переселяют из помещения Центра легочного здоровья на ул. Зеленой, 477 в помещение Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены на ул. Зеленую, 12.

Новые помещения совсем не приспособлены для работы поликлиники.

Факт неприспособленности помещений подтвердил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены ЛНМУ имени Даниила Галицкого Борис Кузьминов. Но по его словам, позаботиться заранее о надлежащем обустройстве нового помещения имело руководство поликлиники.

Позиция Института

Переселение поликлиники также связано с просьбой руководства Центра легочного здоровья освободить их помещения.

14 мая 2021 года руководство Центра легочного здоровья разорвало соглашение о сотрудничестве, которое существовало еще со времен когда был Институт туберкулеза.

Гендиректор Центра легочного здоровья попросил освободить помещение до 31 мая этого года. 31 мая были подписаны акты приема-передачи, по которым ЛНМУ передал помещение на баланс Центра легочного здоровья.

Оборудование поликлиники передали на хранение Центру,

– рассказал Борис Кузьминов.

Реформа противотуберкулезной службы в Украине не предусматривает существования специализированных консультативных поликлиник. Функции по диагностике и лечению туберкулеза возложены на семейных врачей и региональные центры легочного здоровья.

Это решение на уровне государства, что больше такие структуры как специализированные поликлиники и противотуберкулезные диспансеры не существуют,

– отметил Борис Кузьминов.

Ответственного за решение найти сложно

В свою очередь гендиректор Центра легочного здоровья Любомир Рак заверил, что решение о переселении поликлиники принимал не он, а руководство медицинского университета.

Это решение медицинского университета. Это поликлиника медицинского университета, и они решают сами, где им размещаться. Они имеют свои помещения и переходят туда,

– сказал Любомир Рак.

Персонал поликлиники обратится в Минздрав

Пока неизвестно, когда поликлиника сможет возобновить работу и заработает ли она вообще. На сегодня коллектив поликлиники включает 41 работника, в частности, 30 человек медицинского персонала. На содержание поликлиники выделены средства из государственного бюджета – 5 миллионов гривен на 2021 год.

Поликлиника обслуживает около 30 тысяч пациентов ежегодно. Коллектив поликлиники на собрании принял обращение в Минздрав, чтобы не допустить ликвидации медучреждения.