55-летняя женщина обратилась к медикам только тогда, когда заметила, что ее живот существенно увеличился. Это сопровождалось болью внизу и дискомфортом в области желудка.

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Когда врачи обследовали женщину, они обнаружили 12-литровую жидкостную кистому правого яичника. Опухоль занимала всю брюшную полость женщины – от малого таза и вплоть до диафрагмы, подпирая желудок.

Пациентка длительное время не посещала гинеколога, потому что раньше ее ничего не беспокоило. Поэтому диагноз стал для нее настоящей неожиданностью.

Учитывая возраст и величину образования, медикам пришлось провести экстирпацию матки с придатками. Более простыми словами, женщине удалили тело матки, шейку матки, обе маточные трубы и яичники, один из которых и переродился в гигантскую кистому.

Во время операции женщине удалили около 12 литров содержимого. В медучреждении рассказали, что примерный вес кистомы составлял около 13 килограммов.

К счастью, операция прошла успешно. Пациентку уже выписали и она поехала домой.

Медики напомнили, что причиной образования кистомы может стать гормональный сбой. Поскольку изменения гормонального фона приводят к развитию различных процессов в организме.

Между тем мы подчеркиваем, что гинеколога необходимо посещать ежегодно. Даже в том случае, если ничего не беспокоит. Поскольку многие болезни, в том числе и онкологические, длительное время развиваются бессимптомно. А лечить их легче всего именно на ранних стадиях.

Что взять с собой к гинекологу и как подготовиться к визиту