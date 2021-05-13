55-летняя женщина обратилась к медикам только тогда, когда заметила, что ее живот существенно увеличился. Это сопровождалось болью внизу и дискомфортом в области желудка.
К теме В частной клинике Киева женщине вырезали матку из-за ошибки: врачу сообщили о подозрении
Когда врачи обследовали женщину, они обнаружили 12-литровую жидкостную кистому правого яичника. Опухоль занимала всю брюшную полость женщины – от малого таза и вплоть до диафрагмы, подпирая желудок.
Пациентка длительное время не посещала гинеколога, потому что раньше ее ничего не беспокоило. Поэтому диагноз стал для нее настоящей неожиданностью.
Учитывая возраст и величину образования, медикам пришлось провести экстирпацию матки с придатками. Более простыми словами, женщине удалили тело матки, шейку матки, обе маточные трубы и яичники, один из которых и переродился в гигантскую кистому.
Во время операции женщине удалили около 12 литров содержимого. В медучреждении рассказали, что примерный вес кистомы составлял около 13 килограммов.
К счастью, операция прошла успешно. Пациентку уже выписали и она поехала домой.
Медики напомнили, что причиной образования кистомы может стать гормональный сбой. Поскольку изменения гормонального фона приводят к развитию различных процессов в организме.
Что взять с собой к гинекологу и как подготовиться к визиту
- Все и любой давности выводы УЗИ, гормональных обследований, мазки, результаты биопсий, МРТ, консультативные справки или выписки из стационара.
- Запишите себе в заметках или блокноте все вопросы, которые возникли к гинекологу, чтобы не забыть их от волнения. Практика показывает, что большая часть вопросов забывается во время консультации из-за некоторого "мандража".
- Знайте дату последних месячных. Это сверхважно в процессе сотрудничества с гинекологом. Если вы не умеете правильно рассчитать свой цикл, не стесняйтесь и скажите об этом врачу.
- Если вы обращаетесь к гинекологу-репродуктологу с вопросами о планировании беременности, возьмите с собой мужа. Поверьте, для него это будет очень информативно, а вам облегчит жизнь.