Нове приміщення не готове до прийому пацієнтів

Державну поліклініку виселили з приміщення Центру легеневого здоров'я на вул. Зеленій, 477, обладнання демонтували. Наразі не відомо, коли медзаклад відновить свою роботу і чи відновить взагалі.

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Чому так сталось

Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологічного профілю входить у структуру Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

З 2011 року між поліклінікою та Центром легеневого здоров'я діяла угода про співпрацю, відповідно до якої поліклініка розміщувалася у приміщенні Центру.

Угоду продовжували щороку і на початку цього року була продовжена до кінця 2021 року. Втім наразі колективу поліклініки повідомили про розірвання угоди та виселення з приміщень на вул. Зеленій, 477.

31 травня ми прийшли на роботу – замінені усі замки у наших кабінетах. З вікна видно, що немає обладнання, у тому числі комп'ютерів. Ми викликали поліцію, написали пояснення, що не можемо приймати хворих. В умовах пандемії не тільки коронавірусної хвороби, а й туберкульозу, пацієнти позбуваються можливості безоплатно отримати спеціалізовану фахову медичну допомогу,

– розповіла Ірина Вівчар – завідувачка поліклініки.

Університет реорганізував поліклініку

Зі слів Ірини Вівчар, ректор ЛНМУ імені Данила Галицького підписав наказ про реорганізацію поліклініки, який передбачає перетворення Спеціалізованої консультативної поліклініки фтизіопульмонологічного профілю у консультативну поліклініку, тобто фактично ліквідацію профільної поліклініки.

Тому, поліклініку переселяють з приміщення Центру легеневого здоров'я на вул. Зеленій, 477 у приміщення Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни на вул. Зелену, 12.

Увага! Нові приміщення зовсім не пристосовані для роботи поліклініки.

Факт непристосованості приміщень підтвердив директор Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького Борис Кузьмінов. Але за його словами, подбати заздалегідь про належне облаштування нового приміщення мало керівництво поліклініки.

Переселення поліклініки також пов'язане з проханням керівництва Центру легеневого здоров'я звільнити їхні приміщення.

Позиція Інституту

14 травня 2021 року керівництво Центру легеневого здоров’я розірвало угоду про співпрацю, яка існувала ще з часів коли був інститут туберкульозу.

Гендиректор Центру легеневого здоров'я попросив звільнити приміщення до 31 травня цього року. 31 травня були підписані акти прийому-передачі, за якими ЛНМУ передав приміщення на баланс Центру легеневого здоров'я.

Обладнання поліклініки передали на зберігання Центру,

– розповів Борис Кузьмінов.

Важливо! Реформа протитуберкульозної служби в Україні не передбачає існування спеціалізованих консультативних поліклінік. Функції щодо діагностики та лікування туберкульозу покладені на сімейних лікарів та регіональні центри легеневого здоров’я.

Це рішення на рівні держави, що більше такі структури як спеціалізовані поліклініки та протитуберкульозні диспансери не існують,

– зазначив Борис Кузьмінов.

Відповідального за рішення знайти складно

Своєю чергою гендиректор Центру легеневого здоров'я Любомир Рак запевнив, що рішення про переселення поліклініки приймав не він, а керівництво медичного університету.

Це рішення медичного університету. Це є поліклініка медичного університету і вони вирішують самі, де їм розміщатися. Вони мають свої приміщення і переходять туди,

– сказав Любомир Рак.

Персонал поліклініки звернеться до МОЗ

Наразі невідомо, коли поліклініка зможе відновити роботу і чи запрацює вона взагалі. На сьогодні колектив поліклініки включає 41 працівника, зокрема, 30 осіб медичного персоналу. На утримання поліклініки виділені кошти з державного бюджету – 5 мільйонів гривень на 2021 рік.

Поліклініка обслуговує близько 30 тисяч пацієнтів щороку. Колектив поліклініки на зборах ухвалив звернення до МОЗ, аби не допустити ліквідації медзакладу.