Такой призыв обнародовали на странице Львовской областной госадминистрации. Там отметили, что помочь может каждый на своем месте.

Внимание Потерь среди ВСУ по состоянию на сейчас нет, – главнокомандующий Залужный

Война – это не только фронт. Война это также и тыл!,

– говорится в сообщении.

Поэтому во "время сегодняшних испытаний" призвали сдавать кровь во Львовском областном центре службы крови. Он расположен по адресу: город Львов, улица Пекарская, 65.

"Только совместное действие всех граждан остановит агрессора. Так победим!", – подчеркнули в ЛОГА.

Центр крови призвал и винничан сдать кровь для нужд ВСУ

Сдать кровь можно в Винницком областном центре крови, который находится по улице Пирогова, 48.

График работы: понедельник – пятница 08:00 – 14:30. Номера телефона: 067-492-00-34, (0432) 55-15-85.

Внимание! Перечень медицинских учреждений, где можно сдать кровь, а также медицинских лабораторий, где принимают кровь для анализов – по ссылке.

Кто может быть донором крови