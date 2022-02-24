Такой призыв обнародовали на странице Львовской областной госадминистрации. Там отметили, что помочь может каждый на своем месте.
Внимание Потерь среди ВСУ по состоянию на сейчас нет, – главнокомандующий Залужный
Война – это не только фронт. Война это также и тыл!,
– говорится в сообщении.
Поэтому во "время сегодняшних испытаний" призвали сдавать кровь во Львовском областном центре службы крови. Он расположен по адресу: город Львов, улица Пекарская, 65.
"Только совместное действие всех граждан остановит агрессора. Так победим!", – подчеркнули в ЛОГА.
Центр крови призвал и винничан сдать кровь для нужд ВСУ
Сдать кровь можно в Винницком областном центре крови, который находится по улице Пирогова, 48.
График работы: понедельник – пятница 08:00 – 14:30. Номера телефона: 067-492-00-34, (0432) 55-15-85.
Кто может быть донором крови
- Донором может быть каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, который дал согласие дать кровь или плазму, и не имеет медицинских и социальных противопоказаний.
- За месяц до сдачи крови донор не должен болеть респираторными и вирусными заболеваниями.
- Накануне вечером сдачи крови донор не должен употреблять жирную, жареную и острую пищу, копченые и молочные продукты, яйца.